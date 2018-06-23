Власти Колумбии информировали МИД Эквадора об обнаружении тел эквадорских журналистов, похищенных и убитых на границе между странами. Об этом сообщила в пятницу министр иностранных дел Колумбии Мария Анхела Ольгин. Об этом сообщает со ссылкой на местное издание Caracol.

“Вчера я позвонила главе МИД (Эквадора), чтобы сообщить ему, что мы нашли тела убитых журналистов”, — приводит ее слова на своем сайте радиостанция Caracol. По данным Ольгин, в настоящее время представители эквадорских властей находятся в колумбийском городе Кали, чтобы транспортировать тела на родину и передать их близким погибших.

27 марта стало известно, что двое журналистов эквадорской газеты El Comercio и их водитель были похищены, когда работали над редакционным заданием близко от границы с Колумбией. Инцидент произошел в районе Матахе провинции Эсмеральдас в северо-восточной части Эквадора. Усилия властей по освобождению похищенных не увенчались успехом. 13 апреля президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что трое сотрудников СМИ были убиты.

Как сообщал вице-президент США обсудил борьбу с наркотиками с президентом Колумбии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира