|Венгрия не будет поддерживать отношения Украина - НАТО до изменения закона об образовании
|23.06.2018 04:50
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Венгрии Петер Сийярто заявил, что не будет поддерживать отношения Украина-НАТО, пока Украина не выполнит рекомендации Венецианской комиссии в части реформы образования. Об этом он сказал по итогам заседания украинско-венгерской рабочей группы высокого уровня с участием четырех министров, передает со ссылкой на .
"Решение венгерского правительства - однозначное. Венецианская комиссия дала рекомендации и до того времени, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с ", - отметил глава Венгрии.
Напомним, Венгрия разблокировала участие Украины в июльском саммите в Брюсселе.
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