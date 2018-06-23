Европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения побуждают водителей ехать с меньшей скоростью, рассказал замминистра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе. Сейчас ширина украинских дорог составляет 3,5–3,75 метров Фото: ukravtodor.gov.ua Сейчас ширина украинских дорог составляет 3,5–3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако, по словам Парцхаладзе, европейская практика показывает, что более узкие трассы (около 3–3,25 метров) побуждают водителей ехать с меньшей скоростью.Согласно новым Государственным строительным нормам, которые вступят в силу 1 сентября 2018 года, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения, а также на поселковых дорогах составит 3 метра.На магистралях непрерывного движения в крупных городах ширина полосы движения останется 3,5 метра. На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения будет 2,75 м.В январе вступило в силу постановление правительства, которое снизило норму максимальной скорости передвижения транспорта в населенных пунктах с 60 км/час до 50. В марте Национальная полиция отчиталась об уменьшении количества ДТП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки движения ширина полосы меньшей метров Теги: общество