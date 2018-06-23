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В Украине сузят дорожные полосы
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23.06.2018 04:50
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Европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной
полосы движения побуждают водителей ехать с меньшей скоростью,
рассказал замминистра регионального развития Украины Лев
Парцхаладзе. Сейчас ширина украинских дорог составляет 3,5–3,75
метров Фото: ukravtodor.gov.ua Сейчас ширина украинских дорог
составляет 3,5–3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако,
по словам Парцхаладзе, европейская практика показывает, что более
узкие трассы (около 3–3,25 метров) побуждают водителей ехать с
меньшей скоростью.Согласно новым Государственным строительным
нормам, которые вступят в силу 1 сентября 2018 года, ширина полосы
движения на магистральных улицах общегородского и районного
значения, а также на поселковых дорогах составит 3 метра.На
магистралях непрерывного движения в крупных городах ширина полосы
движения останется 3,5 метра. На местных жилых улицах и дорогах
всех населенных пунктов ширина полосы движения будет 2,75 м.В
январе вступило в силу постановление правительства, которое снизило
норму максимальной скорости передвижения транспорта в
населенных пунктах с 60 км/час до 50. В марте
Национальная полиция отчиталась об уменьшении количества ДТП.
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