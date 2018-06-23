Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборного выступления на национальном телевидении сравнил себя с Путиным по продолжительности пребывания у власти, его слова приводит телеканал TRT, передает

По мнению турецкого лидера, он и российский президент являются одними из самых опытных политиков в Генассамблее ООН.

“Есть два наиболее опытных политических лидера — это Путин и я. Поскольку мы занимали посты президентов и премьер-министров, мы с Путиным постоянно находимся у власти уже 15 — 16 лет подряд”, — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что Турция “хорошо наладила” отношения с Россией по сирийскому вопросу. “У нас действительно особые отношения с господином Путиным”, — заявил Эрдоган, добавив, что Анкара наладила контакты с Россией также по линиям МИД, разведки и военных ведомств.

Аналогичное сравнение себя и Путина он сделал во время предвыборного выступления в Стамбуле, фрагменты которого цитирует издание Aksam. “Кого из других кандидатов (на президентских выборах в Турции) признает мир? С каким количеством мировых лидеров они встречались? Я в числе политиков, которые дольше только присутствуют в Генеральной ассамблее ООН. Да, дольше всех — я и Путин”, — сказал президент Турции.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня 2018 года. В соответствии с изменениями, внесенными в конституцию страны в 2017 году, избранный президент должен одновременно стать главой правительства.

Как сообщал большинство американцев не поддерживают внешнюю политику Трампа.

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