Компания Tesla Илона Маска планирует свернуть часть бизнеса по производству и установке солнечных батарей. Об этом пишет со ссылкой на .

Издание ссылается на документы компании, а также инсайдеров. По предварительной информации, сокращение коснется более десятка филиалов компании, расположенных в девяти штатах .

Все эти подразделения специализируются на панелях солнечной энергии. Известно, что в настоящее время у SolarCity, дочерней компании Tesla, около 60 филиалов.

Ранее сообщалось, что для сокращения расходов.

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