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Эрдоган на предвыборных выступлениях сравнивает себя с Путиным
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23.06.2018 05:06
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Во время общения с избирателями в Стамбуле президент Турции Реджеп
Эрдоган напомнил, что он и глава Кремля Владимир Путин дольше
только присутствуют в Генеральной Ассамблее ООН. 24 июня Эрдоган
будет баллотироваться на новый срок Фото: EPA "Есть два наиболее
опытных политических лидера – это Путин и я. Поскольку мы
занимали посты президентов и премьер-министров, мы с Путиным
постоянно находимся у власти уже 15–16 лет подряд", – сказал
турецкий руководитель.Эрдоган отметил, что Турция нашла
взаимопонимание с Россией по сирийскому вопросу, а лично у него
сложились "особые отношения с господином Путиным".Президент Турции
также сделал похожее заявление во время предвыборного выступления в
Стамбуле, проинформировала газета Aksam."Кого из других кандидатов
[на президентских выборах в Турции] признает мир? Со сколькими из
мировых лидеров они встречались? Я в числе политиков, которые
дольше только присутствуют в Генеральной Ассамблее ООН. Да, дольше
всех – я и Путин", – подчеркнул Эрдоган.24 июня в Турции
пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.
Эрдоган будет баллотироваться на второй срок. С марта 2003-го по
август 2014 года он занимал пост премьер-министра страны.В
соответствии с изменениями, внесенными в конституцию страны в 2017
году, избранный президент должен одновременно стать главой
правительства.
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