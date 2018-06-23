Во время общения с избирателями в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган напомнил, что он и глава Кремля Владимир Путин дольше только присутствуют в Генеральной Ассамблее ООН. 24 июня Эрдоган будет баллотироваться на новый срок Фото: EPA "Есть два наиболее опытных политических лидера – это Путин и я. Поскольку мы занимали посты президентов и премьер-министров, мы с Путиным постоянно находимся у власти уже 15–16 лет подряд", – сказал турецкий руководитель.Эрдоган отметил, что Турция нашла взаимопонимание с Россией по сирийскому вопросу, а лично у него сложились "особые отношения с господином Путиным".Президент Турции также сделал похожее заявление во время предвыборного выступления в Стамбуле, проинформировала газета Aksam."Кого из других кандидатов [на президентских выборах в Турции] признает мир? Со сколькими из мировых лидеров они встречались? Я в числе политиков, которые дольше только присутствуют в Генеральной Ассамблее ООН. Да, дольше всех – я и Путин", – подчеркнул Эрдоган.24 июня в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. Эрдоган будет баллотироваться на второй срок. С марта 2003-го по август 2014 года он занимал пост премьер-министра страны.В соответствии с изменениями, внесенными в конституцию страны в 2017 году, избранный президент должен одновременно стать главой правительства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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