В поселке Боровая Харьковской области в одном из частных домов правоохранители нашли обезглавленное тело 88-летней женщины.

В доме также правоохранители нашли два топора со следами крови, молоток и следы ударов острым предметом на линолеуме. Тело погибшей направили в морг, передает со ссылкой на .

Полицейские считают, что преступление могла совершить 49-летняя дочь жертвы, страдающей психическими расстройствами. Женщину задержали.

По акту умышленного убийства открыто уголовное производство. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

В поселке Овидиополь Одесской области в доме правоохранители нашли обезглавленное тело 42-летней женщины. В другой комнате лежала ее 2-летний ребенок. В нее также не было головы.

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