Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон прошла встреча командующего Украинской Нацгвардией Юрия Аллерова с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацгвардии Украины, сообщает

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и роль Нацгвардии Украины в Операции объединенных сил, а также ее взаимодействие с Вооруженными силами Украины. Аллеров и Волкер также обсудили практику интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии. “Еще одной темой стало развитие сотрудничества Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии”, — говорится в сообщении.

Как сообщал Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров и Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев приняли участие в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН. Об этом в своем Twitter написал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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