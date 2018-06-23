В Украине сужат ширину полос движения при строительстве и реконструкции дорог в городах и селах. Это будут делать для внедрения европейских стандартов безопасности,передает со ссылкой на .

"Сегодня ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной - 3-3,25 метров - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью. Поэтому аварий в них гораздо меньше", - написал в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства .

После сужения полос движения на дорогах можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные для авто.

Обновленные СНиП вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

В Украине начали действовать новые правила экзаменов на получение водительского удостоверения. С 5 июня вступили в силу изменения к Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

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