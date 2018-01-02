Я хотел бы заботиться о тебе, не желая тебя изменить; Любить тебя, оставляя тебя на свободе; Принимать тебя действительно — ни к чему не принуждая. Приходить к тебе — не навязывая себя. Что-то дарить тебе — не ожидая ничего в ответ. Уметь прощаться с тобой — не боясь потерять тебя навсегда. Говорить с тобой о моих чувствах — не возлагая на тебя ответственность за них.

Делиться с тобой знаниями — не поучая тебя. Радоваться тебе такому — каков ты есть. Если и ты с такими же чувствами шагнешь мне навстречу — мы сможем обогатить друг друга, пишет со ссылкой на .

Как это прекрасно, жить так, в полной свободе и в то же время в гармонии со всеми, не сбрасывая с плеч ответственность и заботу друг о друге, и это не оковы рабства и не ограничения налагаемые друг на друга, а умение брать на себя нечто большее, чем простые функции размножения или продолжения рода.

Человеческие прихоти нашего эго, выдвигаемые людьми по отношению к друг другу — ничтожны и фальшивы по сравнению с подлинной силой, которая всегда на стороне свободы, и это умение быть ответственным за свои поступки и за наш ежесекундный, ежечасный, ежедневный выбор, что мы по сути делаем постоянно.

Нашими выборами и принятыми решениями пронизана и соткана вся вселенная, начиная от бытовых мелочей, и заканчивая любовью, ибо человек по существу является выбором, тем, что он выбирает, на что решается, и какие решения он принимает — таким образом и складывается его «судьба».

— это основной показатель качества жизни и того, правильно ли был сделан выбор, правильны ли решения, правильно ли живем и развиваемся, или ложно.

Закон, который управляет вселенной — это вечное развитие, эволюция, скачок и раскрытие себя и только, а этого не бывает без свободы, и если мы противоречим этой простой и вечной истине, если мы не служим ей и не ведем себя и других к этому, то мы развиваем эгоизм, поощряем жестокость, оскопляем себя и всю нашу реальность, отсекая дух от источника и ввергая вечное настоящее в недра иллюзии наших мелких «я» — и тогда любые отношения, чувства, начинания, деяния, любые самые возвышенные мысли и умозаключения становятся очередной концепцией, правилом и сводом запретов и ограничении, петлей на шее, мертвой точкой, убого завершенной и наказанной уже при жизни.

Это путь к страданиям и мукам, путь в рабство.

Те же, кто от рода нашего, из рода сильных — они свободны вместе, чисты и искренны к друг другу, проявлены без фальши, свободны и счастливы одновременно и везде, им нечего друг от друга прятать, ничего не стесняются, потому что в них нет лжи и ошибок, нет сожаления, они блаженны и реализованы, так как такой союз душ уподобляется самой вселенной, живет ее законами, не противоречит ей и един с природой и вечностью во всех своих проявлениях, в полноте всей своей естественности, глубине и красоте.

Такой союз нерушим и никто и ничто не может перебежать дорогу людям, которые соединены таким союзом! Это то качество жизни, которой проживают истинные ведьмы, веды, маги, люди ведающие, и это есть то единственное, ради чего они проявлены в мире.

Люди, идущие против такого союза — уже преждевременно поражены и разгромлены, развеяны в пыль и прах, растворены в небытие уже при жизни… вопрос лишь времени.

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