|Бруклін Бекхем знову з новою дівчиною. Хто на цей раз?
|23.06.2018 05:37
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Мало не щотижня його помічають все з новими і новими дівчатами: першою жертвою була Лексі Вуд, з якою він цілувався в тату-салоні, потім він вже щосили веселився з Мередіт Мікельсон на «Коачелла», а після його бачили з Лексі Пантерра.
На днях Брукліна знову помітили з новою дівчиною! Він і невідома блондинка разом виїжджали з ресторану. Може, Бруклін тепер за вільні стосунки?
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