Погода, Новости, загрузка...
Бруклін Бекхем знову з новою дівчиною. Хто на цей раз?
23.06.2018 05:37
Після розставання з Хлоєю Морец 19-річний Бруклін зі зразкового хлопця перетворився на справжнісінького ловеласа!

0088_0-4s3cof6jqm.jpg (19.16 Kb)

Мало не щотижня його помічають все з новими і новими дівчатами: першою жертвою була Лексі Вуд, з якою він цілувався в тату-салоні, потім він вже щосили веселився з Мередіт Мікельсон на «Коачелла», а після його бачили з Лексі Пантерра.

На днях Брукліна знову помітили з новою дівчиною! Він і невідома блондинка разом виїжджали з ресторану. Може, Бруклін тепер за вільні стосунки?

5198_0-4s3cof6jqvvv.jpg (26.34 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Ані Лорак налякала невдалою пластичною операцією (ФОТО)
Віра Брежнєва опублікувала інтимне фото з Костянтином Меладзе
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить