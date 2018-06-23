Після розставання з Хлоєю Морец 19-річний Бруклін зі зразкового хлопця перетворився на справжнісінького ловеласа!







Мало не щотижня його помічають все з новими і новими дівчатами: першою жертвою була Лексі Вуд, з якою він цілувався в тату-салоні, потім він вже щосили веселився з Мередіт Мікельсон на «Коачелла», а після його бачили з Лексі Пантерра.



На днях Брукліна знову помітили з новою дівчиною! Він і невідома блондинка разом виїжджали з ресторану. Може, Бруклін тепер за вільні стосунки?







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