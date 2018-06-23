|Електопоизд раздавил мотоцикл на переезде
|23.06.2018 06:09
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21 июня около 18:30 на железнодорожном перегоне "18-й километр" возле села Кругляковка Купянского района Харьковской области произошла смертельная авария,передает со ссылкой на .
Там столкнулись электропоезд сообщением "Светогорск-Купянск-Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява", сообщили в отделе коммуникации полиции области.
В результате 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка мотоцикла погибли.
По данному факту возбуждены уголовные производства. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
Четыре человека в легковом автомобиле ВАЗ погибли из-за столкновения с пассажирским поездом " - Ворохта". Среди погибших - 2 детей. Трагедия произошла в поселке Большевцы Галицкого района Ивано-Франковской области.
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