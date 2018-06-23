Новичок УПЛ киевский “Арсенал” на пресс-конференции объявил о подписании контракта с новым главным тренером итальянцем Раванелли, сообщает со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.

Контракт с итальянским специалистом подписан по системе 1+1 год. 49-летний тренер работал с юношеской командой “Ювентуса”, а в 2013-м году возглавлял французский “Аяччо”.

“Я очень рад, что у меня появилась такая возможность. Верю, что у нас будет много важных побед и незабываемых матчей впереди. Я твердо верю в украинских футболистов и их потенциал. Вижу свою роль в создании системы, где молодые украинские таланты получают все необходимое для тренировок, чтобы стать классными игроками через академию “Арсенала” и программу “Арсенал Kids”. Это новый интересный вызов для меня. Я с нетерпением жду первой тренировки с командой и первого официального матча. Я приглашаю все болельщиков прийти и поддержать меня и команду 23-го июля в матче с ФК “Львов”, — сказал новоиспеченный тренер киевского клуба.

Заметим, что прежний игрок “Ювентуса”, который также выступал за “Марсель”, “Лацио”, “Мидлсбро”, “Дерби Каунти” и сборную Италии, провел за туринцев четыре сезона, сыграл более 100 матчей.

Добавим также, в составе “Ювентуса” и “Лацио” он становился дважды чемпионом Италии, выигрывал два Кубка Италии и один Суперкубок страны. Кроме того, на счету 49-летнего специалиста победа в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира