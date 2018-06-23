Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов отметил удачное расположение композиции "Дороги Великой Победы", которую установили в Ульяновске, но не увидел ошибки в одной из фраз на мемориале. Залдостанов: Памятник олицетворяет борьбу за Россию Фото: ulgov.ru 21 июня в открытии композиции "Дороги Великой Победы" возле старого вокзала участвовали несколько десятков местных жителей, губернатор области и руководитель байкеров Александр Залдостанов (Хирург).По словам последнего, когда он смотрел на скульптуру, его "не покидала мысль, что она все время здесь стояла, настолько она органично вписалась". Залдостанов подчеркнул, что памятник "олицетворяет борьбу за Россию"."Мы победили, нас не сломали", – добавил он.Только на следующий день журналисты заметили, что одна из фраз на мемориале содержит слово с лишней буквой."Ульяновцы участвовали во всех крупнейших сражениях", – гласит надпись, которую теперь планируют заменить на новую. Байкер Хирург открыл в Ульяновске памятник участникам Великой Отечественной войны. Но с орфографической ошибкой, следовательно теперь монумент переделают https://t.co/IOuikqRQNk pic.twitter.com/yjhycZaYyq — TJ (@tjournal) 22 июня 2018 г. "Ночные волки" известны активной поддержкой действий властей РФ, в частности, аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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