Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против – 15, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к Российской Федерации «в полном соответствии с правилами, безоговорочно и немедленно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил» с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

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