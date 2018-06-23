|Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья
|23.06.2018 06:37
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Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.
В поддержку резолюции высказались 64 государства, против – 15, 83 страны воздержались.
В документе содержится призыв к Российской Федерации «в полном соответствии с правилами, безоговорочно и немедленно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил» с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.
Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.
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