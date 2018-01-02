Эколог Дэвид Стин регулярно публикует печальную статистику уходящего года — список животных, которые навсегда исчезли из земной фауны за прошедшие 12 месяцев.

В список за 2017 год попали летучая мышь, кошка и несколько ящериц.

«Откровенно говоря, удручает постоянно думать о том, что некоторые существа покинули наш мир навсегда, и мы никогда больше их не увидим. Но я считаю, что это важно для нас — знать о вымирании и потере реальных видов, а не только статистические данные», — приводит слова ученого издание «Point».

Дэвид Стин из Обернского универстита (Соединенные Штаты Америки) на протяжении многих лет изучает проблему исчезновения видов на планете Земля. Своими исследованиями он надеется привлечь внимание человечества к сохранению жизни и первозданной природы.

Ученый уточняет, что перечислить какие-то конкретные исчезнувшие виды довольно непросто. Некоторые исчезли из дикой природы, но продолжают жить в неволе.

Другие исчезают в течение десятилетий, и их бедственное положение официально не подтверждено. Есть и такие животные, которые вымирают в одних регионах, но цепляются за жизнь в других.

Например, кошка-рыболов из Юго-Восточной Азии. Сейчас их уже не осталось на острове Ява в Индонезии — их исконном месте обитания. Стин считает, что где-то они точно остались, но все равно включает их в свой список 2017 года.

На острове Рождества, к северо-западу от Австралии, исчезли три вида ящериц: геккон Листера (Lepidodactylus listeri), синехвостый сцинк и лесной сцинк с острова Рождества.

Кроме того, на острове больше не существует летучих мышей Pipistrellus murrayi.



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