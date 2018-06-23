Народного депутата Надежду Савченко готовы взять на поруки около 25 человек.

Соответствующие ходатайство в Шевченковском районном суде города зачитал ее адвокат Александр Шадрин, передает со ссылкой на .

Среди этих поручителей сестра Надежды Савченко Вера, ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, а также активисты, участники АТО.

"Мы просим приобщить к материалам ходатайства лиц, которые присутствуют сегодня в зале, 25 человек, которые готовы взять на личное поручительство Савченко", - сказал защитник нардепа.

Украинские стражи порядка задержали Надежду Савченко 22 марта. Подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. Она якобы сговорилась с вожаками боевиков ДНР.

15 мая Шевченковский райсуд оставил Савченко под стражей еще на 2 месяца.

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