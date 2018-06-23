Зірковий візажист Мері Філліпс розкрила секрети створення макіяжу Емілі Ратажковскі.







«У Емілі дуже виразна зовнішність, тут важливо не переборщити з косметикою, - зазначає Філліпс. - Головне правило - використання повітряних текстур для створення максимально природного ефекту».



Мері радить легкий BB-крем або праймер з сяючими частинками. Для Емілі вона використовує Glossier Perfecting Skin Tint в темному відтінку.



Бронзові смокі - основний выговор. Для цього тобі треба змішати тіні з палетки Chocolate Bar від Too Faced. До речі, можеш наносити їх пальцем - тіні легко розтушовуються.



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