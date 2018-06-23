|Як зробити макіяж в стилі Емілі Ратажковскі
|23.06.2018 06:47
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«У Емілі дуже виразна зовнішність, тут важливо не переборщити з косметикою, - зазначає Філліпс. - Головне правило - використання повітряних текстур для створення максимально природного ефекту».
Мері радить легкий BB-крем або праймер з сяючими частинками. Для Емілі вона використовує Glossier Perfecting Skin Tint в темному відтінку.
Бронзові смокі - основний выговор. Для цього тобі треба змішати тіні з палетки Chocolate Bar від Too Faced. До речі, можеш наносити їх пальцем - тіні легко розтушовуються.
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