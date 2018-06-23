Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини заявил, что разногласия внутри Европейского союза могут привести к развалу объединения.

Среди тем, которые не находят единой поддержки между европейских стран, Сальвини назвал миграционный кризис и формирование бюджета ЕС.

«В течение года станет ясно, сохранится ли объединенная Европа или нет. Мы узнаем, имеет ли все это смысл», – заявил Сальвини.

Он также отметил, что Италия больше не способна принимать у себя мигрантов.

«Мы больше не можем принять ни одного человека. Наоборот, мы бы хотели направить куда-нибудь нескольких», – заявил вице-премьер Италии.

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