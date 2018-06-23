Оккупанты обстреливали из гранатометов и минометов позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. За сутки не пострадал ни один украинский военный Фото: Міністерство оборони України / Facebook О потерях боевиков не сообщается.Сепаратисты использовали гранатометы, минометы и стрелковое оружие возле Новотошковского (Луганская область), а также Зайцево, Лебединского, Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого (Донецкая область), уточняется в сводке. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/393686467790642 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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