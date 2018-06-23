С начала этого года на водоемах в Украине погибли уже 453 человек, из них - 43 ребенка. В прошлом году этот показатель составлял 322 человека, в том числе 31 ребенок.

"Только с начала июня на водоемах страны погибли 135 украинцев. Этот показатель значительно превышает прошлогодние июньские показатели", - сообщили ДСНС Украины.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. Это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. Что касается детей, то основная причина - недосмотр взрослых. Родители или воспитатели ни на секунду не должны спускать глаз с ребенка, даже если воды только по колено. Об этом рассказала водолаз-спасатель Оксана Чехностренко,передает со ссылкой на .

Советует, что делает делать, когда человек тонет.

"Не паникуйте, спокойно попросите кого-то вызвать скорую, спасателей, только тогда бегите спасать. Просите кого-то подстраховать. Если есть течение и нет опыта - есть риск погибнуть обоим. Подплывать к тонущему человека надо только со спины. Потому что человек напуган, в панике будет хвататься за все подряд и тянуть на дно. Если же вы сами оказались в такой ситуации, чувствуете, что не хватает дыхания, или сводит руку-ногу - не паникуйте. Старайтесь интенсивно махать рукой. Время от времени можно ложиться на спину отдыхать, но махать рукой не переставать. Можно одевать на руку специальный красный браслет. Он не очень поможет, но увеличит вероятность того, что вас увидят. Если не очень большое расстояние к берегу, и есть шанс, что вас кто-то услышит, можно кричать. Но помнить, что надо сохранить как можно больше сил", - говорит спасительница.

В водоемах, где есть воронки, купаться запрещено. Выбраться невозможно. Поэтому купаться там категорически запрещено.

"Совет, что надо расслабиться и ждать, что водоворот вытолкнет - нонсенс, категорически делать этого нельзя. Оно то может и вытолкнет, но будет поздно, человек однозначно наглотается воды из-за паники и недостатка кислорода", - добавляет Оксана Чехностренко.

Такие места должны быть ограждены или обозначены красными флажками, по словам специалиста. Также красными флажками должны быть обозначены места, где есть резкий перепад дна - отмель и вдруг 5-метровый ров и сильные течения.

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области спасатели достали из воды Азовского моря тело 39-летнего мужчины. За него держалась 9-летняя дочь. Жизни девочки ничего не угрожает.

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