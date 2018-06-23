22 июня Пенсионный фонд Украины возобновил пенсионные выплаты религиоведу Игорю Козловскому, которого освободили из плена боевиков ДНР.

В фонде утверждают, что провели перерасчет, насчитали доплату и перевели на счета Козловского пенсию за май и июнь 2018 года,передает со ссылкой на .

Козловский 2 месяца не получал пенсию. В Пенсионном фонде заявили, что ему прекратили выплаты из за визитов за границу.

"Сказали: "Нам пришла информация от , вы пересекали границу. Согласно постановлению Кабмина, всем внутренним переселенцам, которые пересекают наши границы, прекращается пенсия". Я ответил, что действительно пересекал границу Украины - ездил в Брюссель, где выступал в Европарламенте, ездил в Лондон с Ириной Геращенко, там выступал в британском парламенте", - рассказал он.

Козловский планирует ряд поездок за границу на научные конференции и заседания организаций, чтобы говорить об агрессии против Украины, политзаключенных и пленных. Каждый раз ему придется писать заявления, собирать документы и проходить проверку для восстановления пенсионных выплат.

"Я считаю, что это дискриминация внутренних переселенцев и конституционных прав граждан Украины относительно свободного передвижения", - считает ученый.

Ученого Игоря Козловского, которого в конце декабря 2017 освободили из плена боевиков ДНР, лишили пенсии. Об этом координатор "Донбасс-SOS" Ольга Гвоздева.

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