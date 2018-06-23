Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди (от штата Луизиана) во время предстоящей поездки в Россию рассчитывает посмотреть, какая ситуация в стране, а также встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом законодатель сообщил в интервью телеканалу CNN, передает

“Я надеюсь, нам удастся встретиться с Путиным”, — сказал Кеннеди. “Я хочу иметь возможность встретиться с правительственными чиновниками, попытаться установить какое- то взаимопонимание, поговорить об общих интересах, об общих проблемах”, — отметил сенатор.

Кеннеди также подчеркнул, что ему было бы интересно самому оценить состояние российской экономики. “Некоторые говорят, что она терпит крах, — пояснил он. — По словам других, с ростом цен на нефть ее состояние значительно улучшилось”.

Кеннеди добавил, что во время предстоящего визита в РФ законодатели уделят основное внимание вопросам дипломатии. По его мнению, имеются “сферы общих интересов” для США и РФ. Сенатор отметил, что надеется “установить взаимопонимание между Конгрессом США и администрацией Путина”.

Сенатор сообщил, что, в частности, обсудит в РФ и тему вмешательства в американские выборы. “Я не хочу делать чего-то такого, что приведет к международному инциденту, но верю в то, что говорить о таких вещах нужно откровенно”, — пояснил он.

Он также рассказал в интервью CNN, что планируются “встречи высокого уровня”. С кем именно, он не уточнил. “Мы полагаем, что нам будет полезно поговорить”, — добавил законодатель.

По словам Шелби и Кеннеди, наряду с ними РФ также собираются посетить на следующей неделе сенаторы-республиканцы Джон Хувэн (от штата Северная Дакота) и Стивен Дэйнс. По словам Шелби и Кеннеди, законодатели поедут в США по приглашению американского посла в РФ Джона Хантсмана.

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