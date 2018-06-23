|Глава МЗС Литва посетил линию разграничения в Луганской области
|23.06.2018 07:25
|
Руководитель министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс побывал на линии разграничения в Луганской области. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Литва и международное сообществ поддерживают вашу борьбу за свободу и евроатлантическое будущее страны", - говорится в сообщении.
Также Линкявичюс написал письмо украинскому народу.
"Ваша битва с агрессором не забыта", - отметил он.
Кроме того, министр иностранных дел Литвы обнародовал снимок с украинскими военными около таблички с названием населенного пункта Екатериновка.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали девять инцидентов, когда около сотрудников открывали огонь, в 2018 году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира