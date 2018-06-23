Руководитель министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс побывал на линии разграничения в Луганской области. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Литва и международное сообществ поддерживают вашу борьбу за свободу и евроатлантическое будущее страны", - говорится в сообщении.

Также Линкявичюс написал письмо украинскому народу.

"Ваша битва с агрессором не забыта", - отметил он.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы обнародовал снимок с украинскими военными около таблички с названием населенного пункта Екатериновка.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали девять инцидентов, когда около сотрудников открывали огонь, в 2018 году.

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