Депутаты предлагают увеличить штраф за непристегнутые ремни безопасности с 51 грн до 850 грн.

Проект закона № 8492 зарегистрировали в Верховной Раде 18 июня.

70% спасенных жизней в авариях водители обязаны именно ремням. Применение ремня безопасности снижает риск гибели водителя при лобовом столкновении - в 2,3 раза. При боковом - в 1,8 раза. При опрокидывании - в 5 раз,передает со ссылкой на .

В 60-х и 70-х годах автопроизводители рекламировали подушки в качестве потенциальной замены ремней. В случае аварии подушка безопасности начинает разворачиваться, чтобы "принять" на себя человека.

"Проблема в том, что человек движется навстречу подушке. И делает это еще быстрее. Максимальная скорость 300 километров в час. Это удар боксера-тяжеловеса. Ремень безопасности не дает водителю встретиться с подушкой слишком быстро", - говорит Gazeta.ua основатель kiev. dtp.ua. Владислав Антонов. - "Они действуют в постоянной связи. Подушка срабатывает рассчитывая на ремень. Если его нет, подушка сильно травмирует человека. Три четверти усилий по спасению приходится именно на ремни. Подушка вспомогательное средство. Лучше быть пристегнутым, чем рассчитывать на нее".

Исследования показывают, что при неиспользовании ремней безопасности вероятность травмы головы у пассажиров на заднем сиденье почти такая же, как и у тех, кто сидит впереди.

"Опасность от непристегнутых пассажиров сзади водителя в том, что они травмируют друг друга. Непристегнутых сзади человек очень сильно бьет все и всех, находится внутри авто", - добавил автомобильный знаток.

Существует миф, что ремень безопасности может травмировать в случае аварии, ведь в ходе резкого торможения тело по инерции продолжает двигаться вперед.

"Он действительно может стать причиной травмы, но только одного типа. Повредить шейную часть позвоночника. Может сломать ключицу, если неправильно отрегулирован", - рассказал Антонов. - "Однако по сравнению с теми травмами, от которых он убережет, последствия использования ремней безопасности просто не заслуживают внимания".

Пристегнуты ремни безопасности могут спасти до 50% людей, попадающих в автокатастрофы. Ежегодно на дорогах Украины гибнут не менее 3500 человек и травмируются не менее 35 тысяч.

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