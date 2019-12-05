Об этом говорится в распоряжении мэра Одессы Геннадия Труханова, выложенном на его странице в Facebook.

"Произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное... объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщало агентство, пожар возник 4 декабря в 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В огне погибла 17-летняя студентка колледжа, еще 26 человек пострадали.

Полиция возбудила по факту пожара уголовное производство.

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