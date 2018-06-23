Глава отдела по связям с общественностью компании потокового видео Netflix Джонатан Фридланд уволен после того, как он в оскорбительной манере говорил о темнокожих. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter, передает

Как следует из служебной записки компании, опубликованной журналом, Фридланд несколько раз некорректно выразился в присутствии других сотрудников. Так, в разговоре с ними он употреблял неполиткорректные в США высказывания, что “показало его низкую осведомленность и невнимательное отношение к проблемам расовых взаимоотношений, а это не соответствует ценностям компании”.

Фридланд, который проработал в Netflix семь лет, признал, что допустил некорректные высказывания, когда общался со своими сотрудниками на тему оскорбительных слов в комедиях, и выразил сожаление по поводу инцидента.

Как сообщал недавно немецкий общественный телерадиовещатель ZDF оказался под шквалом критики из-за его “сомнительного” освещение королевской свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

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