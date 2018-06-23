В большинстве украинских областей 23 июня ожидаются грозы, кое-где
град и сильный ветер, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным
ситуациям. В Украине ожидаются грозы Фото: EPA "В Украине, кроме
восточной части, кое-где грозы, в центральных и южных областях
кое-где град и шквалы 17-22 м / с, в Винницкой, Киевской,
Черниговской и Черкасской областях ночью кое-где сильные
дожди", – говорится в сообщении.20 июня синоптик Наталья
Диденко сообщала, что с 23 июня в Украине существенно
похолодает.
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