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ГСЧС предупредила о резких изменениях погоды в большинстве регионов Украины 23 июня
23.06.2018 07:46
В большинстве украинских областей 23 июня ожидаются грозы, кое-где град и сильный ветер, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Украине ожидаются грозы Фото: EPA "В Украине, кроме восточной части, кое-где грозы, в центральных и южных областях кое-где град и шквалы 17-22 м / с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью кое-где сильные дожди", – говорится в сообщении.20 июня синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 23 июня в Украине существенно похолодает.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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