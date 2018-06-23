Израиль приостановил свое участие в Совете ООН по правам человека, через несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили о своем выходе из этого органа. Об этом сообщает со ссылкой на AP.

Говоря на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, дипломаты заявили, что Израиль “снизил” свое участие в совете, чтобы приблизить свою позицию к позиции Соединенных Штатов.

Дипломаты предупредили, что этот шаг не является окончательным и может измениться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя. Представитель совета, Роландо Гомес, подтвердил, что Израиль не принимал участия в пленарном заседании в пятницу.

В министерстве иностранных дел Израиля отказались от комментариев.

Как сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональду Трампу за выход США из Совета ООН по правам человека.

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