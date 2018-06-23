|
Генсек ООН призвал немедленно прекратить военную эскалацию в Сирии
|
23.06.2018 08:02
|
Генсек ООН Антониу Гутерриш высказал обеспокоенность судьбой тысяч
мирных жителей, оказавшихся в зоне конфликта на юго-западе Сирии.
Гутерриш призвал стороны конфликта в Сирии соблюдать обязательства
по международному праву Фото: EPA Гутерриш высказал обеспокоенность
судьбой тысяч мирных жителей, оказавшихся в зоне конфликта на
юго-западе Сирии. В заявлении говорится, что что всплеск
конфликта, связанный с наземными наступательными действиями и
воздушными бомбардировками, привел к перемещению мирных жителей,
большинство из которых движется к иорданской границе.Генсек ООН
призвал к "немедленному прекращению нынешней военной эскалации" и
призвал все стороны конфликта соблюдать свои обязательства по
международному праву, включая защиту гражданских лиц и гражданской
инфраструктуры.Война в Сирии продолжается с 2011
года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира