Генсек ООН Антониу Гутерриш высказал обеспокоенность судьбой тысяч мирных жителей, оказавшихся в зоне конфликта на юго-западе Сирии. Гутерриш призвал стороны конфликта в Сирии соблюдать обязательства по международному праву Фото: EPA Гутерриш высказал обеспокоенность судьбой тысяч мирных жителей, оказавшихся в зоне конфликта на юго-западе Сирии. В заявлении говорится, что что всплеск конфликта, связанный с наземными наступательными действиями и воздушными бомбардировками, привел к перемещению мирных жителей, большинство из которых движется к иорданской границе.Генсек ООН призвал к "немедленному прекращению нынешней военной эскалации" и призвал все стороны конфликта соблюдать свои обязательства по международному праву, включая защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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