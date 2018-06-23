Руководитель отдела по связям с общественностью американской кинокомпании и вещателя Netflix ​Джонатан Фридланд покинет компанию в связи с расистскими высказываниями в адрес темнокожих коллег. Об этом сообщает The Hollywood Reporter .

Фридланда обвинили, по меньшей мере, в двух случаях расистского поведения. На встречах с сотрудниками он использовал оскорбительные выражения, когда говорил об афроамериканцах, о чем подчиненные доложили руководству.

В свою очередь, глава отдела по связям с общественностью заявил, что сожалеет о своих высказываниях.

"Лидеры должны быть примером для всех остальных, но, к сожалению, я не соответствую этому стандарту, так как бездумно использовал эти оскорбительные слова в разговоре со своей командой", - сказал он.

Известно, что Фридланд занимал пост директора по коммуникациям Netflix в течение шести лет. Он пришел в компанию в 2011 году, а до этого работал в Disney.

Как сообщал svodka.net ранее, пользователи американского сервиса потокового видео Netflix по всему мира заявили , что в его работе произошел сбой.

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