Компания Bose выпустила наушники Sleepbuds, главная задача которых - обеспечение крепкого сна. Об этом пишет со ссылкой на .

Спать в наушниках можно всю ночь, при этом не ощущая никакого дискомпорта. Они способны маскировать внешние звуки, как например, гудение кондиционера и шум с улицы.

Прослушивать обычную музыку в них нельзя, а только композиции из приложения, которые представляют собой звуки дождя, водопада, волн, океана, а также ветра и шумов.

Аккумулятор обеспечивает беспрерывную работу наушников на протяжении 16 часов. Для их подзарядки используется специальный кейс, который идет в комплекте.

Стоимость наушников - 249 долларов .

Ранее сообщалось, что в Австралии создали гаджет, который .

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