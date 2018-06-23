Утром в субботу, 23 июня, в Кривом Роге водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин насмерть. Об этом сообщает Первый Криворожский .

Происшествие случилось в 4:00 на улице Светлогорской, когда водитель в возрасте 26 лет находился за рулем Nissan и двигался со стороны шахты "Родина" по направлению к "свадебному перекрестку".

После того, как мужчина сбил женщин, его автомобиль вылетел в кювет.

Обе женщины скончались на месте, тело одной из них выбросило в витрину магазина, второй - отбросило на проезжую часть.

На месте работали сотрудники патрульной полиции, следователи областного и городского управлений полиции.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 22 июня, в Харькове автомобиль сбил ребенка в возрасте четырех лет .

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