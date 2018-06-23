|В Кривом Роге пьяный водитель авто насмерть сбил двух женщин
|23.06.2018 08:23
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Утром в субботу, 23 июня, в Кривом Роге водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин насмерть. Об этом сообщает Первый Криворожский.
Происшествие случилось в 4:00 на улице Светлогорской, когда водитель в возрасте 26 лет находился за рулем Nissan и двигался со стороны шахты "Родина" по направлению к "свадебному перекрестку".
После того, как мужчина сбил женщин, его автомобиль вылетел в кювет.
Обе женщины скончались на месте, тело одной из них выбросило в витрину магазина, второй - отбросило на проезжую часть.
На месте работали сотрудники патрульной полиции, следователи областного и городского управлений полиции.
Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 22 июня, в Харькове автомобиль сбил ребенка в возрасте четырех лет.
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