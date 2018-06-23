|Нет и не будет! На Донетчине оригинально потроллили оккупантов
|23.06.2018 08:24
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В Святогорске Донецкой области в одном из кафе оригинально потроллили российских оккупантов. Так, в меню указано, что "русской национальной еды", в частности, щей, не было и не будет.
Фото из этого заведения показал в блогер Вася Бараненко. "Щи могут быть, когда помоют посуду", - шутит он, передает
Пользователям фото меню пришлось по душе. "Вы не дописали: щи могут быть, когда помоют кастрюлю из-под борща", - пишут они.
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