В Святогорске Донецкой области в одном из кафе оригинально потроллили российских оккупантов. Так, в меню указано, что "русской национальной еды", в частности, щей, не было и не будет.

Фото из этого заведения показал в блогер Вася Бараненко. "Щи могут быть, когда помоют посуду", - шутит он, передает

Пользователям фото меню пришлось по душе. "Вы не дописали: щи могут быть, когда помоют кастрюлю из-под борща", - пишут они.

У Святогорську, близко від Слов'янська Донецької області

Щі можуть бути коли помиють посуд.... — Вася Барабаненко (@baraban040867)

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