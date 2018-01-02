Певица Роксана Бабаян презентовала клип. В черно-белом ролике 71-летняя исполнительница появляется на сцене и исполняет песню. Параллельно показана история любви мужчины и женщины. "Это особенная песня. Она у нас появилась несколько лет назад. Но тогда мне показалось, что песня должна отлежаться. Прошло три года, и я ее записала. Причем на одном дыхании. Эта композиции уникальна по своему эмоциональному настрою. Она такая необычная, с большим эмоциональным напряжением. Думаю, именно эта песня даст название новому диску, который мы сейчас готовим. Женская тема всегда востребована", – прокомментировала премьеру певица. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Бабаян: Эта композиции уникальна по своему эмоциональному настрою. Она такая необычная, с большим эмоциональным напряжением Скриншот: ELLO / YouTube Бабаян родилась 30 мая 1946 года в Ташкенте. Она является президентом Российской лиги защиты животных. С января 2012 года член "Народного штаба" кандидата в президенты Владимира Путина. видео Видео: ELLO / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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