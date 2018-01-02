"Чего хочет женщина". 71-летняя Бабаян презентовала клип. Видео
02.01.2018 14:00
Певица Роксана Бабаян презентовала клип. В черно-белом ролике
71-летняя исполнительница появляется на сцене и исполняет песню.
Параллельно показана история любви мужчины и женщины. "Это
особенная песня. Она у нас появилась несколько лет назад. Но тогда
мне показалось, что песня должна отлежаться. Прошло три года, и я
ее записала. Причем на одном дыхании. Эта композиции уникальна по
своему эмоциональному настрою. Она такая необычная, с большим
эмоциональным напряжением. Думаю, именно эта песня даст название
новому диску, который мы сейчас готовим. Женская тема всегда
востребована", – прокомментировала премьеру певица. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке | Бабаян: Эта
композиции уникальна по своему эмоциональному настрою. Она такая
необычная, с большим эмоциональным напряжением Скриншот: ELLO /
YouTube Бабаян родилась 30 мая 1946 года в Ташкенте. Она является
президентом Российской лиги защиты животных. С января 2012 года
член "Народного штаба" кандидата в президенты Владимира Путина.
видео Видео: ELLO / YouTube