Гору Поп Иван засыпало снегом. Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, температура воздуха - 0 ° С, передает

"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети приветствуют друг друга с первым летним снегом.

"Вижу уже в наших горах есть возможность перезимовать лето. Прикольно ...", - отмечает один из пользователей.

Как сообщал в российском Ульяновске в первый день лета выпал снег.

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