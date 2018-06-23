Развитие рынка простроченных товаров в Украине является отражением экономического кризиса в стране. Об этом в комментарии заявил народный депутат Сергей Тригубенко.

“Люди сознательно идут на риск, покупая просрочку. Но делают это не от хорошей жизни. А от того, что не могут позволить себе купить качественные продукты, которые стоят явно дороже, чем те, у которых проходит срок годности. На самом деле это очень печальная ситуация. Говорить о защите прав потребителя в этом случае вообще не приходиться”, — сказал он.

Политик подчеркнул, что никакая экономия не должна превалировать над риском лишиться здоровья или жизни. А следовательно призвал украинцев все же не рисковать и не покупать продукты питания, непригодные к употреблению.

“Хорошо, что вы пишите об этом. На самом деле это не проблема какого-то отдельного интернет-сайта или отдельного покупателя. Это страшная тенденция, которая демонстрирует, куда катится качество жизни каждого отдельно взятого гражданина Украины и народа в целом. Именно эти тенденции показывают реальную картину происходящего, а не нарисованные отчеты о повышении пенсий и якобы благосостояния украинцев”, — подытожил Тригубенко.

Напомним, как писал , простроченный товар стал новым трендом на потребительском рынке Украины. Предложения купить что-то испорченное нынче не только не гонимы, но и популярны, твердят продавцы, ни капли не стесняясь такого своего товара.

отыскал массу объявлений в Интернете, в которых украинцам предлагают купить простроченные продукты питания, консервы, товары бытовой химии, косметику и даже б/у картриджи для принтера.

Кроме того, в сети доступны объявления, авторы которых готовы купить простроченный товар большими партиями.

Отметим, что, по мнению эксперта, исполнительного директора Всеукраинской общественной организации “Союз потребителей Украины” Максима Несмеянова, к развитию рынка простроченных товаров привела не только неплатежеспособность наших сограждан, но еще и бесконтрольность на рынке продуктов питания.

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