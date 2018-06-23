Канадский премьер Джастин Трюдо заплатил $100 долларов за нарушение
налогового законодательств страны. Пресс-секретарь Трюдо заявила,
что произошла административная ошибка Фото: EPA Премьер
не задекларировал дар, стоимость которого составляет более
$200 долларов, в течение 30 дней. Он заплатил $100
штрафа.Пресс-секретарь Трюдо заявила, что произошла
административная ошибка, и "необходимые формы не были
заполнены в течение 30 дней".По данным CBC, канадский премьер
получил в дар две пары солнцезащитных очков с кожаным
покрытием, их цена составляет от $300 до $500.
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