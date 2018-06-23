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Трюдо оштрафовали за незадекларированные очки
23.06.2018 08:50
Канадский премьер Джастин Трюдо заплатил $100 долларов за нарушение налогового законодательств страны. Пресс-секретарь Трюдо заявила, что произошла административная ошибка Фото: EPA Премьер не задекларировал дар, стоимость которого составляет более $200 долларов, в течение 30 дней. Он заплатил $100 штрафа.Пресс-секретарь Трюдо заявила, что произошла административная ошибка, и "необходимые формы не были заполнены в течение 30 дней".По данным CBC, канадский премьер получил в дар  две пары солнцезащитных очков с кожаным покрытием, их цена составляет от $300 до $500.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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