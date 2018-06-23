Украинским военным удалось ликвидировать двоих офицеров ВС , которые прибыли на Донбасс командовать подразделениями боевиков.

Об этом сообщается на странице "Вернись живым", передает .

Операция была проведена усилиями бойцов "украинской третьей силы", в районе оккупированного поселка Пикузы (Коминтерново) Донецкой области.

Как утверждается в сообщении, ликвидированные офицеры командовали подразделениями так называемого "1-го Армейского Корпуса ДНР".

"О встрече Джорджика и Метки стало известно благодаря информаторам, которые заранее предоставили данные специальным бойцам. Целью встречи было простое хвастовство одного из террористов, который пригласил друга к себе, чтобы показать, какой новенький БТР ему привезли из России. Но новенький БТР, у которого состоялась встреча, благодаря усилиям бойцов украинской третьей силы, вдруг взорвался. Неподалеку взорвались и старенькие Жигули, на которых приехал командир роты батальона Джорждика с позывным Медведь. По подтвержденным данным, Медведь погиб на месте", – рассказывают волонтеры.

Кроме потерь в живой силе, боевики лишились по два БТР и БМП, а также нескольких "Уралов".

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