Как заявил исполнительный директор Netflix Рид Хастингс, глава отдела по связям с общественностью компании Джонатан Фридланд показал "неприемлемо низкую расовую толерантность". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фридланд пришел в Netflix в 2011 году Фото: ЕРА По данным издания, сотрудникам Netflix разослали письмо с информацией о двух эпизодах расистского поведения Фридланда. Он использовал "слово на букву N" во время рабочей встречи, после чего извинился за свое поведение, однако спустя несколько дней случай повторился.Как заявил исполнительный директор Netflix Рид Хастингс, "Джонатан внес громадный вклад в разные сферы деятельности компании, но использование им слова на букву N показало неприемлемо низкую расовую толерантность, что не соответствует ценностям компании".По словам Фридланда, он сожалеет о своих высказываниях. Он добаивл, что "бездумно использовал эти оскорбительные слова в разговоре со своей командой".Издание отмечает, что Фридланд пришел в Netflix в 2011 году после работы в Disney. Он занимал должность директора отдела по связям с общественностью на протяжении шести лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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