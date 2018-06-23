Из-за резкого понижения температуры в ночь на субботу, 23 июня, на высокогорье выпал снег. Спасатели эвакуируют детский лагерь. Об этом на своем официальном сайте написал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает .

Так, в связи с резким понижением температуры в ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег. Вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной.

"В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района. По состоянию на 8:00 утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла", - сообщил Москаль.

Напомним, сегодня гору Поп Иван засыпало снегом. Температура воздуха составляет 0 ° С.

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