Соединенные Штаты Америки приостановили проведение совместных учений с Южной Кореей в результате достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, передает Reuters .

"Для поддержки реализации итогов встречи в Сингапуре, в координации с нашим союзником - Южной Кореей, министр обороны Джеймс Маттис на неопределенный срок приостановил проведение ряда учений", - сказала она.

Уайт пояснила, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают программу Freedom Guardian и учебные программы обмена в рамках сотрудничества с корейской морской программой, которые были запланированы на следующие три месяца.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил действие санкций против Корейской народно-демократической республики на год.

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