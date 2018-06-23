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Співачку Лоліту не пустили в Україну на випускний дочки
23.06.2018 09:07
Лоліта змушена спостерігати за донечкою по скайпу.

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"Сьогодні у моєї улюбленої донечки була репетиція випускного! Я можу тільки отримувати фото та відео, як це буде відбуватися. Як мені шкода! Рідна моя, я все одно поруч! Хоч і сльози капають...", - написала в своєму мікроблозі Лоліта Мілявська.

Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 21 Чер 2018 р. о 12:15 PDT



Нагадаємо, 17-річна Єва Мілявська постійно проживає з бабусею і дідусем в Києві.

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