|Співачку Лоліту не пустили в Україну на випускний дочки
|23.06.2018 09:07
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"Сьогодні у моєї улюбленої донечки була репетиція випускного! Я можу тільки отримувати фото та відео, як це буде відбуватися. Як мені шкода! Рідна моя, я все одно поруч! Хоч і сльози капають...", - написала в своєму мікроблозі Лоліта Мілявська.
Нагадаємо, 17-річна Єва Мілявська постійно проживає з бабусею і дідусем в Києві.
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