Спасатели предупреждают о резком изменении погоды в Украине. На территории страны, кроме восточной части, кое-где грозы. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает .

"23 июня в Украине, кроме восточной части, кое-где грозы, в центральных и южных областях кое-где град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью кое-где сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня гору Поп Иван засыпало снегом. Температура воздуха составляет 0°С.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира