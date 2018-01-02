Кабмин разрешил фармкомпании "Биофарма Плазма" экспорт препаратов крови в 2018 году

Кабинет министров Украины согласовал выдачу ООО "Биофарма Плазма" (Киевская обл.) специального разрешения на реализацию за пределами Украины в 2018 году компонентов донорской крови и препаратов, изготовленных из донорской крови и ее компонентов.

Соответствующее распоряжение №1005 от 27 декабря обнародовано в издании "Урядовый курьер" 30 декабря.

Согласно постановлению, "Биофарма Плазма" получила дозволение на экспорт 32 наименований лекарственных средств и медизделий.

Как сообщалось, "Биофарма" в 2014 году построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.), вложив в него $42 млн.

"Биофарма" входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков.

Согласно информации НКЦБФР, акции "Биофарма Плаза" принадлежат компании Niobera Investments Limited (Кипр). Владельцем существенного участия и бенефициаром (собственником) существенного участия акционера Niobera Investments Limite является экс-первый заместитель министра инфраструктуры (в правительстве Николая Азарова) Константин Ефименко. Еще одним бенефициаром Niobera Investments Limite является Василий Хмельницкий.