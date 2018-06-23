Известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь написал скандальный пост в Facebook, выложив фото с парнем в футболке, на которой было изображено рукопожатие и Украины. Комментируя фотоснимок, украинский блогер Сергей Марченко отметил, что, собственно, вот за этим и нужен им был этот чемпионат, передает со ссылкой на .

Многие смеялись над 5 тысячами наших идиотов, поехавших в Россию на футбол. Посадят, мол, прямо на границе.

По словам блогера, на самом деле, никого не посадят. У Кремля нет проблем с заложниками. Если надо, всегда можно выбрать между миллионов заробитчан. Болельщиков никто пальцем не тронет. Они критично важны. Если надо, их там и пивом бесплатным будут поить, и товарищ майор самолично ублажит. Чтобы чувство удовлетворения было максимальным. Они агенты. 5 тысяч болванов, которые приедут домой и расскажут, как в России любят украинцев. Российские пропагандисты мастера таких штук. Умельцы со времен Олимпиады-80, когда радушные комсомолки поднимали имидж СССР своими задницами.

«Этот глупец за пивом и обнимашками с пьяными мордорцами не понимает простой вещи. Завтра он протрезвеет, а Крыма нет. Донбасса нет. 10 тысяч наших людей уже нет. А сколько не станет еще? Что же это за братья?», – резюмировал Сергей Марченко.

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