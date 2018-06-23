Блогер: вот вам ответ, зачем Кремлю нужен был этот чемпионат
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Известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь
написал скандальный пост в Facebook, выложив фото с парнем в
футболке, на которой было изображено рукопожатие и Украины.
Комментируя фотоснимок, украинский блогер Сергей Марченко отметил,
что, собственно, вот за этим и нужен им был этот чемпионат,
передает
со ссылкой на .
Многие смеялись над 5 тысячами наших идиотов, поехавших в Россию
на футбол. Посадят, мол, прямо на границе.
По словам блогера, на самом деле, никого не посадят. У Кремля нет
проблем с заложниками. Если надо, всегда можно выбрать между
миллионов заробитчан. Болельщиков никто пальцем не тронет. Они
критично важны. Если надо, их там и пивом бесплатным будут поить, и
товарищ майор самолично ублажит. Чтобы чувство удовлетворения было
максимальным. Они агенты. 5 тысяч болванов, которые приедут домой и
расскажут, как в России любят украинцев. Российские пропагандисты
мастера таких штук. Умельцы со времен Олимпиады-80, когда радушные
комсомолки поднимали имидж СССР своими задницами.
«Этот глупец за пивом и обнимашками с пьяными мордорцами не
понимает простой вещи. Завтра он протрезвеет, а Крыма нет. Донбасса
нет. 10 тысяч наших людей уже нет. А сколько не станет еще? Что же
это за братья?», – резюмировал Сергей Марченко.
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