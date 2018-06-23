Укус насекомого – распространенная летная проблема. Среди насекомых встречаются и те, чьи укусы могут вызывать неприятные последствия: от болезненной опухоли до аллергической реакции, пишет со ссылкой на .

Что необходимо делать в первую очередь, если вас ужалила оса или пчела?

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ? Как правило, укус пчелы не представляет для человека серьезной угрозы. Последствия могут возникнуть лишь в том случае, если вас ужалило одновременно несколько десятков насекомых. Тяжесть реакции будет зависеть от количества попавшего в организм яда. Доза яда, попавшего в организм при одновременном укусе 500 и более насекомых, считается для человека смертельной.

Кроме того, около 2% людей во всем мире имеют аллергию на яд жалящих насекомых: осы, пчелы, шмеля. Для таких людей даже укус одного насекомого может иметь серьезные последствия.

Аллергическая реакция выражается в виде: крапивницы, отеков, одышки, болей в животе, тошноты, рвоты, высокой температуры, судорог тела, кратковременной потери сознания. Отек языка и гортани, если укус пришелся в эти места, может вызвать удушье. В этом случае необходима экстренная помощь медиков.

Справка. Аллергическая реакция не возникает после первого укуса жалящего насекомого. Однако после каждого последующего укуса она будет становиться все более тяжелой.

Если у пострадавшего не наблюдается острая аллергическая реакция, первую помощь можно оказать на месте.

Шаг первый: ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЖАЛА. При укусе пчелы или осы необходимо как можно быстрее извлечь жало. Продезинфицируйте ранку и инструмент, с помощью которого вы будете это делать (например, пинцет), чтобы не занести в кровь инфекцию. Помните: если пчела всегда оставляет жало в теле человека, то оса – в редких случаях.

Шаг второй: ВЫДАВИТЕ ЯД. После того, как жало извлечено, постарайтесь выдавить из ранки яд.

Шаг третий: ОСТАНОВИТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСТАВШЕГОСЯ ЯДА. Для этого на место отека положите грелку с холодной водой или мокрое полотенце. Это замедлит всасывание яда. Также можете поставить на место укуса компресс с раствором пищевой соды (1 чайная ложка на 1 стакан воды) и оставить его на 15–20 минут. Вытянуть остатки яда поможет приложенный к месту укуса кусочек смоченного сахара.

Шаг четвертый: СНИМИТЕ БОЛЬ И ОТЕК. В качестве обезболивающих аптечных средств подойдут «Аспирин», «Ибупрофен», «Парацетамол». Если началась аллергическая реакция, то необходимо принять антигистаминный препарат. Если отек слишком большой, ситуацию можно исправить, приняв «Димедрол».

Если Вы обнаружили, что на месте укуса образовался большой отек, при этом ему сопутствуют остальные обостренные симптомы: одышка, ускоренное сердцебиение, судороги, повышенная температура, немедленно обратитесь к врачу.

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