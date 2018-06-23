Народная артистка Украины выступила перед бойцами 503-го батальона морской пехоты в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщает "", вместе с коллегами она пообщалась с военными и сыграла небольшой спектакль, передает

"Уместно вот так низенько вам поклониться и поцеловать эту землю, чтобы она была украинской. Потому что так, как вы живете, то, что вы переживаете. Так не может быть, так не надо, чтобы было. Мы понесем эту правду вашу, мы говорим об этом", – рассказала она.

Роговцева отметила, что сцена, свет, костюмы и музыка - все, что для представления, а на передовой оно иначе.

"Здесь вон воронка. Что мы хотим до людей донести, вы сейчас услышите", - сказала бойцам Роговцева перед представлением.

После спектакля бойцы поблагодарили народную артистку с актерами.

"Не прочитать, не послушать, как разговаривают. Только посмотреть и почувствовать, прикоснуться, тогда знаешь. Я знаю эту боль, знаю эту тревогу, страх, мужество, любовь людей, которым я низконизко кланяюсь. Они – герои. Пусть их Бог бережет", – отметила Роговцева.

Народна артистка України приїхала на передову, де дислокується 503 батальйон морської піхоти — Радіо (@radiosvoboda)

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