В субботу, 23 июня, на Закарпатье выпал снег в высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат. Об этом сообщает ТСН .

Отмечается, что толстый слой снега накрыл деревья, кусты и землю. В настоящее время столбик термометра на курорте достиг отметки в 4 градуса, в связи с чем вскоре снег может растаять.

Кроме того, синоптики спрогнозировали сильный дождь утром, который во второй половине дня усилится грозами.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 1 июня, во многих городах России пошел снег . По данным источника, снег выпал в российских Екатеринбурге, Салехарде и Набережных Челнах в первый день лета, а также в Самарской и Кировской областях, Удмуртии, Башкирии и Татарстане.

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