Пошлины США на ввоз автомобилей из Евросоюза навредят всем странам ЕС, отметили в Еврокомиссии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Еврокомиссии отреагировали на заявление Трампа о пошлинах на ввоз авто Фото: EPA Отмечается, что пошлины навредят всем странам ЕС и могут повлиять на торговлю в размере $300 млрд.В ЕК заявили, что внедрение пошлин США "будет выполняться с эквивалентными штрафами, наложенными затронутыми торговыми партнерами".По данным Европейской ассоциации автомобильных производителей, на торговлю автомобильной продукцией приходится около 10% общей торговли между ЕС и США.22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести 20-процентную пошлину на ввоз авто из ЕС.1 июня в США вступили в силу 25-процентная пошлина на ввоз стали и 10-процентная – на ввоз алюминия из стран Европейского союза. 20 июня Европейская комиссия утвердила ответные тарифы на товары из США. От новых американских пошлин, кроме ЕС, несут убытки Китай, Мексика, Турция, Южная Корея, Канада, Россия, Япония и Украина. Ряд стран пытаются оспорить тарифы во Всемирной организации торговли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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